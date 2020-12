Köln (ots) - Bei AUDIO NOW darf ab sofort gebellt und gemaunzt werden! In ihrem neuen Podcast "Auf die Schnauze!", einer Produktion der Audio Alliance, freuen sich die Journalistinnen und Moderatorinnen Jule Gölsdorf und Christine Langner auf prominente Gäste und ihre tierischen Begleiter. Was lieben Prominente an ihrem Haustier? Haben Sie die gleichen Erziehungsprobleme, wie wir "Normalos"? Was machen sie mit ihrem Tier, wenn sie arbeiten? Was ist ihr lustigstes, schrägstes oder auch traurigstes Erlebnis mit ihrem Liebling?In der ersten Folge, die ab heute abrufbar ist (https://audionow.de/podcast/auf-die-schnauze), ist Boxerin Regina Halmich zu Gast. Bei ihr zuhause gibt Chihuahua-Dame Giny den Ton an. Jule und Christine sprechen mit Regina über das Leben mit Hund, über Weihnachtsgeschenke für den Vierbeiner und klären die Frage, ob sie eine strenge Hundemama ist, wenn der Hund doch der Boss ist. Im Gespräch geht es aber auch um ihre Box-Karriere, ihren Einsatz für den Tierschutz und ihre Bilder im Playboy.In weiteren Folgen sind zu hören: Designer Guido Maria Kretschmer und seine heiß geliebten Windhunde, Krimiautorin Nele Neuhaus, deren Hündin Akela immer zuerst erfährt, wie es in ihren Krimis weitergeht, Fußball-Weltmeister Roman Weidenfeller, dessen Mini-Labrador regelmäßig mit ins Stadion darf und RTL-Exclusiv-Moderatorin Bella Lesnik, die ihrem Zwergpudel am liebsten andauernd das Fell schneiden würde."Wir wollten immer ein Projekt zusammen machen und unsere Hunde sind eine große Leidenschaft! Weil auch viele Prominente ein Haustier haben, waren wir sicher, dass sie schöne Geschichten zu erzählen haben!", sagt Jule und Christine fügt hinzu: "Ich finde es spannend, die Leute mal in einem anderen Kontext zu sehen, ein Roman Weidenfeller oder eine Nele Neuhaus, die eine halbe Stunde von ihrem Hund schwärmen, das hat man so vorher noch nicht gehört!"Pressekontakt:Konstantin von StechowUnternehmenskommunikation Mediengruppe RTL DeutschlandT: +49 221 456-74239 | konstantin.vonstechow@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/4783873