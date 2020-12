Die Aktien Dermapharm befinden sich in einem starken Aufwärtstrend. Vom Verlaufstief Ende Oktober bei 40,79 Euro konnten die Aktien bis auf 56,00 Euro hochlaufen. Aktuell bewegen sich die Titel im steigenden Trendkanal seitwärts. Es könnte sich eine Long-Chance bieten.AnalyseDie Aktien von Dermapharm sind am heutigen Montag mit einem kräftigen Gap-up bei 54,65 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch wurde bei 55,60 Euro erreicht, dann ging es für die Titel wieder bergab. Aktuell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...