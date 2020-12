07.12.2020 - CureVac N.V (ISIN:NL0015436031) ist nicht so schnell wie BioNTech/Pfizer oder Moderna bei der Vakzinzulassung. Aber man sieht im eigenen Wirkstoff Vorteile in der Handelbarkeit und Wirtschaftlichkeit. Und das Management legt seinen Fokus auf Europa und Südamerika in den Zulassunsgverfahren. In den USA ist "der Kuchen" durch die großen Bestellungen der Regierung bei Pfizer/BioNTech, Johnson&Johnson, AstraZeneca und auch Moderna bereits verteilt. "Nordamerika ist für uns noch kein Markt. Die jetzige Administration hat sehr schnell und sehr viele Dosen vorbestellt und reserviert, von ...

