20 Jahre smartphoto.ch - Mitten in der Hochsaison feiert der Online-Fotoservice smartphoto den 20. Geburtstag seiner Website

Basel (pts025/07.12.2020/11:15) - Im Dezember 2000 gab der Online-Fotoservice smartphoto.ch unter dem Namen ExtraFilm.ch sein Debüt im Internet. 20 Jahre später zählt er zu den grossen Anbietern von personalisierbaren Fotoprodukten und eröffnet eine neue Produktionsstätte für Fotogeschenke - ein unschätzbarer Vorteil in der Hochsaison.

Die Anfänge als ExtraFilm AG

Im Jahr 1995 gründet der internationale Konzern Spector Photo Group in der Schweiz eine Tochtergesellschaft mit dem Namen ExtraFilm AG. Schon bald hat diese Marke eine führende Position in der Entwicklung von Fotos inne. Nachdem absehbar wird, dass die digitale Fotografie der analogen allmählich den Rang abläuft, lanciert ExtraFilm am 2. Dezember 2000 ihre Website - ein Meilenstein in der Geschichte des Unternehmens.

Innovatives Pionierunternehmen

Im Jahr 2003 bietet ExtraFilm als erster Fotoservice der Schweiz eine Bestellsoftware für Abzüge von Digitalfotos an. Im nächsten Jahr gelingt ihr mit dem grössten Digitalfoto der Schweiz ein Coup - ein Werbeplakat von 2,60 x 1,20 m aus 56 Abzügen, das im hauseigenen Labor gedruckt wird. Um das Angebot stetig weiterzuentwickeln, lanciert das Unternehmen anschliessend eine Reihe von Fotogeschenken, zu denen auch Fotobücher, Fotokalender, Fotos auf Leinwand und Grusskarten hinzukommen. Dies war die Geburt der personalisierbaren Fotoprodukte.

2010 bietet ExtraFilm ihren Kunden erstmals die Möglichkeit, Fotobücher direkt online zu erstellen. Die PC-Software wird durch einen Online-Editor auf Basis der Silverlight-Technologie ersetzt und Microsoft Schweiz zeichnet dafür das Unternehmen mit dem Silverlight Gold Award aus. Die damals sehr mutige Entscheidung, auf die PC-Software zu verzichten, erwies sich später als Vorteil. Die Nachfolgeversion in HTML5-Technologie besass einen Vorsprung an Funktionalität gegenüber den anderen Anbietern, die erst später die Online-Gestaltung angeboten haben.

2011: Ein neues Kapitel wird aufgeschlagen

Im Jahr 2011 lässt ExtraFilm ihre analoge Vergangenheit hinter sich, verbannt den Begriff "Film" aus ihrem Namen und nennt sich offiziell smartphoto AG. Die neue Marke smartphoto erweitert ihr Angebot laufend und geht im Jahr 2012 eine branchenexklusive Partnerschaft mit der BEA+Poly-Verlags AG ein. Für die Kunden hat dies den Vorteil, dass sie mit jeder Online-Bestellung BEA-Punkte sammeln können.

smartphoto richtet sich konsequent auf die Zukunft aus. Im Jahr 2016 erwirbt das Unternehmen diverse Maschinen der neuesten Generation, welche das Herstellungsverfahren für Fotobücher beschleunigen und höchste Qualität sicherstellen. Der Entscheid für die Spitzentechnologie des Schweizer Unternehmens Imaging Solutions AG zieht die Einführung einer innovativen Flachbindung nach sich, welche smartphoto fortan als "Panoramabindung" für alle Fotobücher ohne Zusatzkosten anbieten kann. Neben beträchtlichen Investitionen wird in diesem Jahr auch die Website für Mobilgeräte optimiert.

2020: Ein denkwürdiges Jahr

Das Jahr 2020 wird in die Geschichtsbücher eingehen: Der Online-Fotoservice (heute unter smartphoto.ch) feiert sein 20-jähriges Bestehen und in diesem Jahr wurde auch eine neue Produktionsstätte für Fotogeschenke eingeweiht. Hierdurch steigert sich die gesamte Produktionskapazität auf das Doppelte - in der Hochsaison ein unschätzbarer Vorteil. Auch wenn smartphoto am 29. November 2020 den höchsten Tagesabsatz in der ganzen Geschichte des Unternehmens erzielt hat, dürfte es den Grossteil seines Umsatzes dennoch im Dezember erzielen, da zahlreiche Fotogeschenke zu Weihnachten bestellt werden.

Über smartphoto Die Firma smartphoto AG war von 1995 bis 2011 in der Schweiz unter dem Namen ExtraFilm AG tätig. Sie ist ein Tochterunternehmen der smartphoto group NV. Die Gruppe mit Sitz in Belgien ist in 12 europäischen Ländern ansässig und zählt europaweit zu den grössten digitalen Online-Fotoservice-Anbietern. Das Sortiment besteht aus über 600 personalisierbaren Fotoprodukten, die direkt online - ohne Software-Download - gestaltet werden können. Das Produktportfolio umfasst die Kategorien Fotobücher, Wanddekoration (Leinwände, AluDibond, Acryl...), Fotogeschenke (Kissen, Tassen, T-Shirts, Handyhüllen...), Grusskarten, Fotokalender und Fotoabzüge.

Kontakt: Christelle Grisnaux | smartphoto AG

December 07, 2020