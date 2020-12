Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Vorweihnachtliche Freude bestimmt die Risikoprämien, wobei die Hoffnungen vor allem auf eine frühzeitige Bescherung seitens der EZB schon in dieser Woche gerichtet sind, so die Analysten der Helaba.Eine verlängerte Möglichkeit von langfristigen Geldmarkt-Refinanzierungen würde sich weiter dämpfend auf die Emissionstätigkeit der Institute auswirken, ungeachtet des marktseitig attraktiven Umfeldes. Aktuell versiege der Emissionsstrom aber wegen des näher rückenden Jahresultimos. Nur die Kommunalkredit Austria AG sei mit 50 Mio. EUR (Senior Preferred) am Markt. Auch die Saison der Bilanzveröffentlichungen sei zu Ende, sodass es keine weiteren Impulse gebe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...