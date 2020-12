Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die erschreckend kräftige zweite Infektionswelle in Europa hat die Märkte für Unternehmensanleihen nur kurzfristig unter Druck gesetzt, so die Analysten der DekaBank.Sehr bald seien die leicht gestiegenen Risikoaufschläge zu Käufen genutzt worden und die Spreads hätten sich wieder in Richtung der Jahrestiefstände bewegt. Vor allem Neuemissionen würden sich hoher Beliebtheit erfreuen und könnten aufgrund starker Überzeichnungsquoten zumeist problemlos platziert werden. Die Erwartung einer Ausweitung der EZB-Käufe auf der kommenden Notenbanksitzung stütze die Märkte massiv. Mit der angekündigten Rekalibrierung der Instrumente könnten möglicherweise auch so genannte "Fallen Angels", also Unternehmen, die kürzlich durch eine Ratingherabstufung in den High Yield-Bereich gerutscht seien, in das Kaufuniversum der Notenbank aufgenommen werden. (Ausgabe Dezember 2020) (07.12.2020/alc/a/a) ...

