++ Aktien in Europa beginnen die Woche schwächer ++ DE30 erholt sich von dem anfänglichen Rückgang ++ Bayer unterzeichnet Vereinbarung mit US-Arzneimittelhersteller Atara ++ Die Aktien in Europa werden tiefer gehandelt, da es immer wahrscheinlicher wird, dass kein Brexit-Deal zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich zustande kommt. The Sun berichtete, dass Boris Johnson ...

Den vollständigen Artikel lesen ...