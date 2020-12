DJ European Space Week diskutiert über neue Regeln im Weltall

BERLIN (Dow Jones)--Vertreter von Politik, Industrie und der EU diskutieren auf der European Space Week bis Freitag über die weitere Entwicklung der angeschlagenen europäischen Raumfahrt. Im Mittelpunkt stehen dabei der Einstieg der Privatwirtschaft, die Vermeidung von Weltraummüll und die bessere Cybersicherheit. Für das weitere Wachstum der sogenannten New-Space-Industrie brauche es verlässliche Rahmenbedingungen und gleiche Wettbewerbsbedingungen in Europa, erklärte der Koordinator der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt, Thomas Jarzombek (CDU). "Für uns ist es wichtig, dass alle Akteure in Europa an einem Strang ziehen, um neue Regeln zu verabreden."

Mitte November hatte auch der Europäische Rat die Mitgliedsstaaten und die Kommission zu einem koordinierten Ansatz auf europäischer Ebene aufgefordert. Da immer mehr Nationen und Privatleute Satelliten ins All befördern, wird der Platz im Orbit knapper: Nötig sei daher "dringend" ein Rahmen zur nachhaltigen Nutzung des globalen Gutes Weltraum und verbindliche Verkehrsregeln zur Verhinderung von fatalen Zusammenstößen, betonte Jarzombek.

Zuletzt kämpfte die europäische Raumfahrt mit Rückschlägen. Mitte November stürzte vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana eine Vega-Rakete kurz nach dem Start ab. Es war der zweite Fehlstart des Betreibers Arianespace seit Sommer vergangenen Jahres. Die Esa fordert zudem rund 200 Millionen Euro für die Ariane-Group, um coronabedingte Verzögerungen ihres Programms abzufedern. Die European Space Week wird gemeinsam von der EU-Kommission und der deutschen EU-Ratspräsidentschaft organisiert.

