Goldproduzent Pretium Resources (WKN A1H4B5) wird seine Liegenschaft Snowfield in British Columbia an KSM Mining verkaufen, eine Tochtergesellschaft von Seabridge Gold (WKN 541875). Der Erlös soll bei 100 Mio. Dollar liegen. Für KSM ergibt die Transaktion Sinn, da Snowfield im selben Tal gelegen ist, das auch die Mitchell-Lagerstätte des Unternehmens beherbergt. Zudem, so Seabrige-CEO Rudi Fronk, habe die Akquisition ...

Den vollständigen Artikel lesen ...