Mit der Data Localization Suite erhalten Unternehmen die Kontrolle über ihre Datenströme in Cloudflares globalem Netzwerk

Die Suite bündelt eine Palette an Tools für erhöhte Sicherheit, mehr Datenschutz und gesteigerte Compliance mit lokalen und globalen Anforderungen

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das Cybersicherheitsunternehmen mit der Mission, zum Aufbau eines besseren Internets beizutragen, hat heute die Data Localization Suite veröffentlicht. Mit dieser neuen Produktsuite bündelt Cloudflare verschiedene Tools, mit denen Unternehmen ihren Anforderungen in Bezug auf Datenlokalisierung, Datenschutz und Compliance global gerecht werden können. Mit der Data Localization Suite können Unternehmen über das globale Cloud-Netzwerk von Cloudflare kontrollieren, wo ihre Datenströme inspiziert werden und wer darauf Zugriff hat unabhängig von Standort oder Branche und egal unter welchen spezifischen Datenschutzverpflichtungen.

Die Data Localization Suite vereinfacht die Datenkontrolle

Weltweit werden neue Standards und Vorschriften eingeführt, um den Zugang zu Daten zu regeln, den Datenschutz zu verbessern und die Privatsphäre zu stärken. Unternehmen suchen angesichts der komplexen Datenschutzstandards im Rahmen der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) nach Möglichkeiten, Kontrolle über Daten auf regionaler Ebene auszuüben und festzulegen. Bisher mussten Unternehmen, die ihre Daten lokalisieren wollten, häufig wählen, ob sie ihre Anwendung auf ein einziges Rechenzentrum oder die Region eines Cloud-Providers beschränken worunter Leistung oder Sicherheit häufig litten. Die Data Localization Suite verschafft Unternehmen die Leistungs- und Sicherheitsvorteile des globalen Cloudflare-Netzwerks und macht es gleichzeitig einfach, Regeln und Kontrollen darüber festzulegen, wo ihre Daten gespeichert und geschützt werden.

"Unternehmen, die global gewinnen wollen, müssen in der Lage sein, innerhalb der lokalen Werte und Anforderungen verschiedener Regionen zu operieren. Das trifft in zunehmendem Maße zu, da fast jedes Land evaluiert, wie es Datenzugang und Datenschutz innerhalb seiner Grenzen regelt", sagte Matthew Prince, Mitgründer und CEO von Cloudflare. "Wir haben Datenschutz bei Cloudflare schon immer priorisiert. Jetzt machen wir es unseren Kunden leichter denn je, sich in dieser sich verändernden Landschaft global und regional zurechtzufinden."

Mit der Data Localization Suite von Cloudflare verfügen Unternehmen jeder Größe über eine Reihe von Tools, die ihnen folgendes bietet:

Kontrolle darüber, wo ihre Daten inspiziert werden, unabhängig vom eigentlichen Geschäftssitz:

Um sich schnell unterschiedlichen lokalen Anforderungen anpassen zu können, benötigen Unternehmen eine einfache Möglichkeit, lokale Kontrollen vorzunehmen. Mit Cloudflares Regional Services -Angebot können Unternehmen den Standort der Rechenzentren wählen, in denen ihr Datenverkehr geprüft wird. Zudem können Unternehmen den Geo Key Manager von Cloudflare nutzen, um auszuwählen, wo private Schlüssel aufbewahrt werden. Mit Edge Log Delivery können sie ihre Logs an jeden Ort der Welt senden.

In diesem komplexen Ökosystem benötigen Entwickler eine einfache Möglichkeit, Anwendungen zu erstellen, die globale Leistung mit lokaler Compliance kombinieren. Cloudflare erweitert daher seine serverless Plattform Workers mit Jurisdiction Tags for Durable Objects , um Entwicklern die Kontrolle darüber zu geben, wo sie Daten speichern, ohne die globale Leistung zu beeinträchtigen.

Während sich Vorschriften und Normen ändern, dienen standardisierte Zertifizierungen als Bestätigung dafür, dass Unternehmen im Einklang mit branchenweiten Standards handeln. Heute erfüllt Cloudflare branchenweit führende Standards für Sicherheit und Datenschutz und validiert diese Verpflichtungen jährlich durch externe Gutachter. Dazu gehören ISO 27001/27002, Datensicherheitsstandards der Zahlungskartenindustrie (PCI DSS) und SSAE 18 SOC 2 Typ II.

Privatsphäre ist ohne Verschlüsselung nicht möglich. Deshalb trägt Cloudflare kontinuierlich zu Branchenbestrebungen bei, bessere Verschlüsselungsprotokolle einzuführen. So wird zum Beispiel die Arbeit von Cloudflare bei der Entwicklung des Protokollstandards Encrypted Client Hello (ECH) dazu beitragen, die Privatsphäre der Metadaten des Internetverkehrs zu schützen.

"Cloudflare ist seit seinen frühesten Anfängen in Europa vertreten. Wir sind uns daher vollstens bewusst, dass Unternehmen, die hier tätig sind oder hier ihren Hauptsitz haben, eine größere Flexibilität benötigen, um an verschiedenen europäischen Orten und weltweit operieren zu können", sagte Thomas Seifert, CFO von Cloudflare. "Mit diesem Launch bauen wir auf die Erfolgsbilanz beim Schutz der Privatsphäre in unserem Netzwerk und in unseren Produkten auf wir setzen damit unsere Mission fort, zum Aufbau eines besseren Internets beizutragen."

Heute umspannt Cloudflares weltweites Netzwerk mehr als 200 Städte in über 100 Ländern, darunter 78 Städte allein in Europa. Damit bringt das Unternehmen seine Lösungen für Sicherheit, Performance und Zuverlässigkeit so nah an seine europäischen Kunden heran wie möglich. Cloudflare investiert weiter in die Region, unter anderem durch Büros in München, Paris, London und Lissabon.

"Mit Cloudflare läuft unsere Migration von On-Premise in die Cloud ausgesprochen gut. Das verschafft uns die strategische Flexibilität, für jede Aufgabe die richtige Cloudlösung auszuwählen und mühelos nachträglich ändern zu können ", sagte Isabel Wolters, CTO des Handelsblatts. "Wir freuen uns auf Cloudflares weitere Investments sowohl in ihr Produkt als auch in die europäische Präsenz."

Mehr Informationen über die Data Localization Suite und Cloudflares Engagement in Sachen Datenschutz und Compliance für Kunden finden Sie unter den folgenden Links:

Cloudflare-Blog: Einführung in die Cloudflare Data Localization Suite

Cloudflare-Blog: Datenschutz muss ins Internet eingebaut werden

Landingpage zur Privacy Week

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (www.cloudflare.com @cloudflare) hat die Mission, beim Aufbau eines besseren Internets zu helfen. Cloudflares Plattform schützt und beschleunigt jede Web-Applikation online ohne Hardware hinzuzufügen, Software zu installieren, oder auch nur eine Zeile Code zu verändern. Der gesamte Traffic einer von Cloudflare unterstützten Internetpräsenz wird durch Cloudflares intelligentes globales Netzwerk geleitet, das mit jeder Anfrage smarter wird. Im Ergebnis sehen Kunden signifikante Verbesserungen in der Performance sowie eine Abnahme von Spam und anderen Attacken.

Im Jahr 2018 wurde Cloudflare vom Entrepreneur Magazine zur Liste Top Company Cultures 2018 hinzugefügt und 2019 von Fast Company zu den innovativsten Unternehmen weltweit gezählt. Cloudflare hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien, und unterhält Büros in Austin, TX, Champaign, IL, Seattle, WA, New York, NY, San Jose, CA, Washington, DC, Lissabon, London, München, Paris, Beijing, Singapur, Sydney und Tokio.

