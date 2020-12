Die Aktie des weltgrößten Chemieproduzenten BASF hat in den vergangenen Handelswochen wieder deutlich zulegen können. Geht es nach den Experten der Baader Bank, so haben die Anteilscheine allerdings immer noch reichlich Luft nach oben. So wurde das Kursziel nun von 63 auf 72 Euro angehoben. Dementsprechend raten die Experten nach wie vor zum Kauf der DAX-Titel. Analyst Markus Mayer erklärte, dass die Erholung der zyklischen Segmente des Konzerns deutlich schneller laufe als erwartet, weswegen er ...

