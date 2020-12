DJ BIZ lobt Covid-Krisen-Maßnahmen der Zentralbanken

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) hat die von den Zentralbanken in der Covid-19-Krise ergriffenen Maßnahmen gelobt. "Diese Interventionen haben zu Stabilität der Banken beigetragen und die besonders schwer von der Krise betroffenen Sektoren unterstützt", heißt es im Quartalsbericht der BIZ. Die BIZ weist darauf hin, dass jüngste Forschungsergebnisse die Richtigkeit schneller und energischer Maßnahmen stützten.

"In Episoden, denen eine Schwäche von Banken vorausging, und die von unnormal starken Asset-Preis-Korrekturen gekennzeichnet waren, waren gezielte Zentralbankkredite und Asset-Käufe besonders wirksam", heißt es in dem Bericht. Die BIZ stand einem extensiven Einsatz geldpolitischer Instrumente in den vergangenen Jahren oft etwas reserviert gegenüber. Mit Blick auf die Covid-Krise ist sie jedoch der Meinung, dass die Maßnahmen geholfen haben, Bankenstress zu vermeiden und Wirtschaftswachstum zu unterstützen.

Je schneller und entschlossener eine Zentralbank in solchen Situationen handele, desto weniger stark seien die Auswirkungen von Problemen im Bankensektor für die Wirtschaft, befindet die BIZ. Die von einer Pandemie und gleichzeitigen Lockdowns ausgelöste aktuelle Rezession unterscheide sich deutlich von anderen Rezessionen, die auf Bankenkrisen folgten.

December 07, 2020

