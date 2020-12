DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Sentix: Deutsche Konjunkturerwartungen auf Allzeithoch

Die Aussichten für die deutsche Wirtschaft sind nach Einschätzung von Investoren wegen der Hoffnungen auf einen Corona-Impfstoff rosig, und auch die aktuelle Wirtschaftslage beurteilen sie im Dezember ungeachtet des Teil-Lockdowns besser als im Vormonat. Der vom Beratungsunternehmen Sentix erhobene Konjunkturindex für Deutschland stieg auf 6,9 (November: 1,3) Punkte, wobei der Index der aktuellen Lage auf minus 17,2 (minus 17,5) Punkte zulegte und der Index der Erwartungen auf ein Allzeithoch von 34,3 (22,0) Punkten stieg.

Ifo-Institut: Produktionspläne der Industrie sind eingetrübt

Die deutsche Industrie blickt für die kommenden Monate pessimistischer auf ihre Produktion. Die Produktionserwartungen fielen im November auf 5,5 Punkte, nach 16,3 im Oktober, so das Ergebnis der jüngsten Konjunkturumfrage des Ifo-Instituts.

HDE-Konsumbarometer sinkt auf niedrigsten Stand seit sechs Monaten

Der Teil-Lockdown und die anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen haben die Verbraucherstimmung in der Vorweihnachtszeit getrübt. Das Konsumbarometer des Handelsverbandes Deutschland (HDE), das die erwartete Stimmung in den kommenden drei Monaten anzeigt, landete im Dezember auf dem niedrigsten Stand seit sechs Monaten.

Verband: Immobilienmärkte für Pandemieauswirkungen gut gewappnet

Die Immobilienmärkte in Deutschland werden die Folgen der Beschränkungen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie laut dem Verband deutscher Pfandbriefbanken "aus heutiger Sicht gut bewältigen können". Grund dafür seien die niedrigen Leerstände, mit denen die Märkte in die Krise gegangen seien, sowie die verhaltenen Neubautätigkeiten in den Jahren zuvor.

IG BAU warnt vor Verlust hunderttausender befristeter Jobs

Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) warnt vor dem Verlust hunderttausender befristeter Arbeitsverhältnisse in der Corona-Krise. "Prekäre Stellen sind nicht krisenfest. Bei Minijobs und Leiharbeit hat die Pandemie bereits zu massiven Jobverlusten geführt", sagte Gewerkschaftschef Robert Feiger am Montag der Nachrichtenagentur AFP. "Viele Unternehmen dürften wegen der wirtschaftlichen Lage nun auch befristete Arbeitsverträge auslaufen lassen."

China will nach Bidens Amtseinführung Dialog mit den USA wiederaufnehmen

Peking will nach der Amtseinführung des gewählten US-Präsidenten Joe Biden wieder das Gespräch mit Washington suchen. "Wir müssen danach streben, den Dialog wieder aufzunehmen, auf den richtigen Pfad zurückzukehren und gegenseitiges Vertrauen wieder herzustellen", sagte der chinesische Außenminister Wang Yi am Montag während einer Videoschalte mit dem Vorstand des US-chinesischen Wirtschaftsrats USCBC.

BoE richtet Unternehmensanleihekäufe an Klimaziel aus

Die Bank of England (BoE) richtet ihre Unternehmensanleihekäufe an dem Ziel aus, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Sie will in einem ersten Schritt keine Anleihen mehr von Unternehmen kaufen, die den stärksten Bezug zu Öl oder Kohle haben, wie sie mitteilte. Damit will sie ihr derzeit 20 Milliarden Pfund großes Portfolio an Unternehmensanleihen so umbauen, dass es bis 2030 dem Ziel entspricht, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen.

Kanzleramtschef sieht Impfstart erst im Januar - für weiteren Gipfel

Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) glaubt nicht daran, dass der Impfstoff gegen das Coronavirus noch im Dezember in Deutschland verabreicht wird. "Ich rechne damit, dass das ganz früh im nächsten Jahr in den allerersten Tagen losgehen kann", so der der CDU-Politiker am Sonntagabend im Bild-Talk "Die richtigen Fragen". Zugleich sprach er sich für einen weiteren Corona-Krisengipfel von Bund und Ländern in dieser oder der nächsten Woche aus.

Chef der Impfkommission verteidigt Zeitplan für offizielle Impfempfehlung

Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat Kritik zurückgewiesen, dass sie bisher keine offizielle Empfehlung für die Corona-Impfungen vorgelegt hat. Der Stiko-Vorsitzende Thomas Mertens verteidigte am Montag im Deutschlandfunk den Zeitplan mit Verweis auf das aufwändige Prüfverfahren. Es könne kein Impfstoff empfohlen werden, der formal in der EU noch gar nicht zugelassen sei.

Sachsens Ministerpräsident Kretschmer kündigt verschärfte Corona-Maßnahmen an

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen angekündigt. "Die Situation hat sich verschlechtert", sagte Kretschmer am Montag in Dresden. "Wir haben sehr, sehr hohe Inzidenzen, und wir haben eine Überforderung des Gesundheitssystems an vielen Stellen, so dass ein Handeln notwendig ist."

Söder: Lockerung der Corona-Maßnahmen schadet Wirtschaft

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sieht einen schärferen Corona-Kurs für die deutsche Wirtschaft als hilfreicher an als unangemessene Lockerungen der Maßnahmen. "Wer denkt, man hilft der Wirtschaft, indem man Corona ignoriert, der täuscht sich", erklärte Söder am Montag vor der virtuellen Sitzung des CSU-Vorstands.

Strikter Corona-Lockdown in Südkalifornien wegen überlasteter Krankenhäuser

Wegen überlasteter Krankenhäuser ist im Süden Kaliforniens am Montag ein strikter Corona-Lockdown in Kraft getreten. Für mehr als 20 Millionen Menschen gilt damit seit Mitternacht und für mindestens drei Wochen eine Ausgangssperre, wie die Behörden mitteilten. Treffen von Menschen aus verschiedenen Haushalten sind verboten. Dienstleister wie Friseure müssen ebenso schließen wie Bars, Restaurants dürfen nur Speisen außer Haus anbieten, Hotels dürfen keine Touristen aufnehmen.

Lockerungen des Corona-Lockdowns in Österreich in Kraft getreten

In Österreich sind am Montag Lockerungen des Corona-Lockdown in Kraft getreten. Die ganztägige Ausgangssperre wurde in eine nächtliche von 20.00 bis 06.00 Uhr umgewandelt. Nach fast drei Wochen dürfen nun auch nicht dringend benötigte Geschäfte, Einkaufszentren sowie Friseure und andere Dienstleister wieder öffnen.

Post-Brexit-Abkommen trotz intensiver Verhandlungen unsicher

Trotz intensiver Verhandlungen ist weiter kein Durchbruch bei den Gesprächen über ein Handelsabkommen nach dem Brexit in Sicht. EU-Verhandlungsführer Michel Barnier sah am Montagvormittag weiter große Differenzen in drei zentralen Bereichen. EU-Diplomaten zufolge ist im "Endspiel" der Verhandlungen sowohl Einigung als auch Scheitern möglich.

Umfrage: Zwei Drittel aller Unternehmen beantragten staatliche Corona-Hilfe

Fast zwei Drittel aller Unternehmen in Deutschland mit 20 oder mehr Mitarbeitern haben einer repräsentativen Umfrage zufolge wegen der Corona-Beschränkungen eine Form von staatlicher Hilfe beantragt - sei es einen Soforthilfekredit oder vereinfachtes Kurzarbeitergeld. Nur jedes zweite Unternehmen (52 Prozent) ist dabei mit dem Prozess der Beantragung insgesamt zufrieden.

Linke fordert Vermögensabgabe zur Finanzierung der Corona-Lasten

Die Linke im Bundestag hat zu Beginn der Haushaltswoche im Bundestag ihre Forderung bekräftigt, zur Finanzierung der Corona-Lasten eine Vermögensabgabe einzuführen. "Es darf nicht sein, dass die Bürgerinnen und Bürger mit kleinen und normalen Einkommen geschröpft werden", sagte Fraktionschef Dietmar Bartsch der Neuen Osnabrücker Zeitung. "Wir brauchen eine einmalige Vermögensabgabe von Multimillionären und Milliardären."

Bund stockt Start-up-Finanzierung um 1 Milliarde Euro auf

Die Start-up-Finanzierung soll weiter verbessert werden. Dazu soll der ERP/EIF-Dachfonds um 1 Milliarde auf 3,7 Milliarden Euro aufgestockt werden, wie das Bundeswirtschaftsministerium mitteilte.

Umfrage: Mehrheit würde CO2-Preis von 100 Euro unterstützen

Eine Mehrheit von 58 Prozent würde einen CO2-Preis von 100 Euro pro Tonne unterstützen, sofern dieser in Form einer Pro-Kopf-Pauschale an die Bevölkerung zurückerstattet würde. Das ist das Ergebnis einer Forsa-Umfrage unter 6.500 deutschen Haushalten.

Europäische Staaten kritisieren Atom-Pläne des Iran als "Besorgnis erregend"

Deutschland, Frankreich und Großbritannien haben in einer gemeinsamen Erklärung die iranischen Pläne zur Ausweitung des Atomprogramms deutlich kritisiert. Die Ankündigung Teherans, weitere Zentrifugen in der Urananreicherungsanlage in Natanz zu installieren, sei "zutiefst Besorgnis erregend", erklärte eine Sprecherin des Auswärtigen Amts am Montag in Berlin.

+++ Konjunkturdaten +++

CHINA

Währungsreserven Nov 3,178 Bill USD (Okt: 3,128 Bill USD)

Währungsreserven Nov stiegen um 51,51 Mrd USD zum Vormonat

SCHWEDEN

3Q Leistungsbilanz Überschuss 67,4 Mrd SEK

SCHWEIZ

SNB: Währungsreserven Nov 875,924 Mrd CHF

SNB: Währungsreserven betrugen im Okt 871,740 Mrd CHF

