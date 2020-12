Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Fonds DWS Deutschland LC (ISIN DE0008490962/ WKN 849096) investiert in substanzstarke deutsche Standardwerte (Blue Chips) aus dem DAX-Index unter flexibler Beimischung ausgewählter Small Caps und Mid Caps, so Tim Albrecht, Fondsmanager bei DWS.Die zweite Corona-Welle mit Rekordständen bei den täglichen Neuinfektionen in den USA, Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien, die weitere Verschärfung der Restriktionen mit einer zweiten Runde von Lockdowns in Deutschland und Frankreich, der fallende ifo-Index, der niedrigere ISM-Index, die Abschwächung der PMI-Indices für den Dienstleistungssektor, das Scheitern der Verhandlungen über ein US-Fiskalpaket und die COVID-Infektion von US-Präsident Trump hätten im Oktober eine Korrektur an den Aktienmärkten ausgelöst. Die weltweit sehr starken BIP-Wachstumszahlen für das dritte Quartal, Signale der EZB bezüglich weiterer Konjunkturmaßnahmen auf ihrer Dezembersitzung, die anhaltende Erholung der chinesischen Wirtschaft, die stärker als erwartet ausgefallenen weltweiten Autoverkäufe, weitere Fortschritte bei der Entwicklung von COVID-Impfstoffen und der besser als befürchtete Start in die Gewinnsaison des dritten Quartals hätten die Aktienmärkte nur vorübergehend gestützt. ...

