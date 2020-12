DJ Merck erweitert US-Life-Science-Produktion - Pandemie treibt Nachfrage

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Darmstädter Merck KGaA erweitert die Produktionskapazitäten ihres Life-Science-Geschäftes in den USA, um der aktuell "beispiellosen" Nachfrage gerecht zu werden. Diese werde von der weltweiten Corona-Pandemie befeuert, teilte der Konzern mit. Die beiden Produktionsstandorte in Danvers, Massachusetts, und in Jaffrey, New Hampshire, liefern Produkte und Dienstleistungen für Kunden aus der biopharmazeutischen Produktion, darunter auch solche, die lebensrettende Therapien und Covid-19-Impfstoffe entwickeln. Die am Montag bekanntgegebene Investition beläuft sich auf insgesamt 40 Millionen Euro. Im Zuge des Ausbaus werden annähernd 700 neue Arbeitsplätze in der Fertigung geschaffen.

Die Gesamtinvestition in Danvers beläuft sich auf rund 21 Millionen Euro und wird im Laufe des Jahres 2021 etwa 400 neue Arbeitsplätze schaffen. In Jaffrey investiert Merck rund 18,5 Millionen, hier sollen bis zu ihrem Abschluss der Erweiterung 2022 annähernd 275 Arbeitsplätze entstehen.

December 07, 2020

