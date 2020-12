Rostock (ots) - Das Kreuzfahrtunternehmen AIDA Cruises bietet mit seinem Sommerprogramm 2021 Reisen zu den beliebtesten Destinationen in Nordeuropa und im Mittelmeer an. Im Zeitraum von März bis Oktober 2021 verspricht die Vielfalt der Routen und Traumziele einmalige Urlaubserlebnisse und unvergessliche Stunden an Bord.Kiel ist ab Mai 2021 Start- und Zielhafen für siebentägige Kreuzfahrten nach Norwegen und ins Baltikum. Diese finden nun mit AIDAnova statt, da die Meyer Werft AIDA Cruises darüber informiert hat, dass AIDAcosma in 2021 erst später als ursprünglich geplant ausgeliefert werden kann. Malerische Fjordlandschaften mit Häfen wie Flåm oder Stavanger und Ostseemetropolen wie Sankt Petersburg und Helsinki stehen auf dem Reiseprogramm des baugleichen Schwesterschiffs von AIDAcosma.Die ursprünglich mit AIDAnova geplanten beliebten Reisen im westlichen Mittelmeer ab Palma de Mallorca erleben AIDA Gäste nun an Bord von AIDAperla.Auf neun- und zehntägigen Kreuzfahrten nimmt AIDAsol Kurs auf Norwegens Fjorde. Diese Reisen waren zunächst mit AIDAperla geplant.AIDAblu wird, neben den beliebten Adria-Kreuzfahrten, nun auch ein Programm im östlichen Mittelmeer ab Korfu anbieten. Ursprünglich war dies mit AIDAmira geplant, die nun ein neues Selection-Reiseziel ansteuern wird. Weitere Informationen dazu werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.Alle weiteren Sommerprogramme finden wie geplant statt.In Verbindung mit dem "AIDA Versprechen" werden die Sommerreisen 2021 zu einem einzigartigen Reiseerlebnis voller Entspannung und Vielfalt. So gehören zum guten AIDA Gefühl großzügige Buchungsoptionen - von der geringen Anzahlung bis zur kostenfreien Umbuchung. Mit dem neuen Gesundheits- und Sicherheitskonzept sorgt AIDA dafür, dass alle Gäste ihren Urlaub vollkommen entspannt und zugleich sicher genießen können. Das "AIDA Versprechen" ist für Neubuchungen bis 31.01.2021 im Reisepreis inkludiert und gilt für Abfahrten bis 31.10.2021.Zusätzlich zu den attraktiven AIDA Inklusivleistungen bietet der AIDA Premium All Inclusive Tarif auf jeder Reise die große Urlaubsfreiheit mit optimaler Kostenkontrolle. In diesem sind bereits das umfangreichste AIDA Getränkepaket sowie eine Social Media Flatrate für die gesamte Reisedauer im Reisepreis enthalten. Der Sommer 2021 ist zu diesem Tarif ab sofort buchbar.Die zweite aktualisierte Ausgabe des Katalogs 2021/22 ist online unter aida.de/katalog erschienen. Information und Buchung im Reisebüro, im AIDA Kundencenter unter +49 (0) 381 / 20 27 07 07 oder auf www.aida.de (http://www.aida.de). Weitere Details zum AIDA Versprechen "Mit Sicherheit der schönste Urlaub" sind auf www.aida.de/versprechen (http://www.aida.de/versprechen) zu finden.Pressekontakt:AIDA CruisesHansjörg KunzeVice President Communication & SustainabilityTel.: +49 (0) 381 / 444-80 20Fax: + 49 (0) 381 / 444-80 25presse@aida.deBildmaterial auf www.aida.de/presseOriginal-Content von: AIDA Cruises, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55827/4784411