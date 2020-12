Ort des Tages: Innio Jenbacher GmbH & Co OG Headquarter. Innio ist ein führender Lösungsanbieter von Gasmotoren, Energieanlagen, einer digitalen Plattform sowie ergänzender Dienstleistungen im Bereich Energieerzeugung und Gasverdichtung nahe am Verbraucher. Mit den Jenbacher und Waukesha Produktmarken verschiebt Innio die Grenzen des Möglichen und blickt mutig in die Zukunft. Und Jenbacher war ja bis 2003 an der Wiener Börse. Dieser und weitere Orte des Tages auf unserer Finanzmap für Österreich: Share link (Der Input von Leya Hempel für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 07.12.)

Den vollständigen Artikel lesen ...