DJ Astrazeneca und Pfizer beantragen Zulassung für Impfstoff in Indien

DELHI (Dow Jones)--Zwei viel versprechende Impfstoffe gegen Covid-19 könnten auch in Indien bald eine Zulassung erhalten. Astrazeneca und Pfizer stellten entsprechende Anträge in dem Land für ihre jeweiligen Vakzine. Indien ist mit am stärksten von der Corona-Pandemie betroffen.

Pfizer und der Astrazeneca-Partner Serum Institute stellten Anträge auf eine Notfallzulassung, um die Impfstoffe beschleunigt auf den Markt bringen zu können. Serum Institute hat bereits mehr als 40 Millionen Impfdosen vorproduziert und will bis Ende des Jahres auf über 100 Millionen Einheiten kommen. Möglich ist eine Zulassung in Indien innerhalb einer Woche, doch möglicherweise warten die Behörden beim Vakzin von Astrazeneca auch erst ab, bis die Impfung in Großbritannien den Segen der Aufsicht erhalten hat.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/jhe/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 07, 2020 08:56 ET (13:56 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.