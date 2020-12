Mainz (ots) - Von glühend heißen Minisonnen über gigantische Explosionen, die den Kosmos zum Leuchten bringen, bis hin zu gigantischen Wolken aus Gas und Staub - am Donnerstag, 10. Dezember 2020, ab 20.15 Uhr, geht ZDFinfo auf Entdeckungsreise im Weltall. In den zehn neuen Folgen der Dokureihe "Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit" erläutern Astrophysiker, Astronomen und andere Wissenschaftler die Mysterien des Alls. Alle Folgen sind bereits ab Donnerstag, 10. Dezember 2020, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek abrufbar.Nach der Urknalltheorie entstand der Kosmos aus dem Nichts. Doch diese Theorie steht auf der Kippe, denn einige Details sind laut jüngster Forschung nicht stimmig. Eine junge Generation von Astrophysikern glaubt: Mit dem Big Bang könnte nicht nur unser Universum, sondern auch eine ganze Reihe von Parallelwelten entstanden sein. Leben wir also in einem Multiversum? Dieser Frage geht "Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit" in der Folge "Der Anfang" (0.00 Uhr) nach. Nur eines von vielen spannenden Themen, das in den neuen Folgen der Dokureihe in ZDFinfo behandelt wird.Die neuen Folgen von "Das Universum" in ZDFinfo am Donnerstag, 10. Dezember 2020, in der Übersicht:20.15 Uhr: "Neutronensterne"21.00 Uhr: "Sternenexplosion"21.45 Uhr: "Architekten des Alls"22.30 Uhr: "Kosmische Nebel"23.15 Uhr: "Der interstellare Raum"0.00 Uhr: "Der Anfang"1.15 Uhr: "Dunkle Energie"2.00 Uhr: "Der Saturn"2.45 Uhr: "Außerirdisches Leben"3.30 Uhr: "Die zweite Erde" Am Freitag, 11. Dezember 2020, ab 5.30 Uhr, zeigt ZDFinfo die ersten drei Folgen von "Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit" erneut.Ansprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de (mailto:pressedesk@zdf.de) Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/dasuniversumFür akkreditierte Journalistinnen und Journalisten stehen die beiden ersten Folgen der Doku-Reihe im Vorführraum des ZDF-Presseportals zur Ansicht bereit.ZDFinfo in der ZDFmediathek: http://zdfinfo.dehttps://twitter.com/ZDFinfohttps://facebook.com/ZDFinfohttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/4784464