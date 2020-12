Die vollen Erdöllager in China sind in den letzten Wochen immer weiter abgebaut worden und die chinesische Wirtschaft befindet sich weiter auf Wachstumskurs.Im November wurden 45,36 Millionen Tonnen Crude Oil importiert, das entspricht 11,04 Millionen Barrel pro Tag und übersteigt die Oktober Importe, die bei 42,56 Millionen Tonnen lagen, deutlich. In den ersten elf Monaten des Jahres 2020 wurden somit 503,92 Millionen Tonnen importiert, was einer Steigerung von 9,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr ...

