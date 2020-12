DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 8. Dezember (vorläufige Fassung)

=== *** 00:50 JP/BIP 3Q (2. Veröffentlichung) 09:30 DE/KfW, Pressegespräch mit Chefvolkswirtin Köhler-Geib zu "Ausblick 2021-Worauf es jetzt ankommt", Frankfurt *** 10:00 DE/Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), Online-Jahres-PK 10:00 DE/Bundestag, Debatte über Budget 2021, Berlin *** 10:30 DE/Munich Re, Investorentag mit Vorstellung der neuen mittelfristigen Strategie 10:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Eröffnung des OECD Global Forum on Productivity (GFP) "Market Dynamics, Competition and the Role of Industrial Policy in the Context of the COVID-19 Crisis", Berlin 10:30 DE/Creditreform, Analyse "Insolvenzen in Deutschland, Jahr 2020", Berlin *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Dezember PROGNOSE: +36,0 Punkte zuvor: +39,0 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: -67,0 Punkte zuvor: -64,3 Punkte 11:00 DE/Deutscher Naturschutzring (DNR), WWF, Germanwatch, DUH, Pressebriefing der Umweltverbände zum EU-Gipfel und zum neuen EU-Klimaziel, Berlin 11:00 DE/DGB-Chef Hoffmann, Verdi-Chef Werneke, IGBCE-Vorstand Grioli, DGB-Index Gute Arbeit 2020 (Themenschwerpunkt Mobile Arbeit), Berlin *** 11:00 EU/BIP 3Q (3. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: +12,6% gg Vq/-4,4% gg Vj vorläufig: 2. Veröff.: +12,6% gg Vq/-4,4% gg Vj zuvor: 2. Quartal: -11,8% gg Vq/-14,8% gg Vj *** 12:00 FR/OECD, Frühindikator November 12:00 DE/OECD, Bundeswirtschaftsministerium, PK zu Wirtschaftsbericht für Deutschland, Berlin 14:15 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Ukraines Energieminister Boyko, Eröffnung des 1. Deutsch- Ukrainischen Energietags, Berlin *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar 3Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +5,0% gg Vq 1. Veröff.: +4,9% gg Vq zuvor: +10,1% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: -8,9% gg Vq 1. Veröff.: -8,9% gg Vq zuvor: +9,0% gg Vq 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - US/"Safe Harbour" - Fristende für die Abgabe der beglaubigten Endergebnisse der Bundesstaaten als Voraussetzung für die Präsidentschaftsabstimmung der 538 Wahlleute am 14. Dezember ===

