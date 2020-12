Chinas Exporte oder Ausfuhren stiegen im November stark an, was auf eine Erholung der weltweiten Nachfrage hindeutet. Die Ausfuhren nahmen im November in Dollar um 21,1% gegenüber dem Vorjahresmonat zu und übertrafen damit die Prognose von 12% bei weitem. Der Wert des Vormonats lag bei 11,4%. Wie durch die Importe dargestellt, stieg die Inlandsnachfrage ...

