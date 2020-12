DJ IW schlägt "Fixkosten-plus-Modell" für Corona-Hilfen vor

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) hat gefordert, künftige Corona-Hilfen richtig zu justieren. Da Maßnahmen bis ins Frühjahr 2021 nötig seien, sollten die Hilfen nunmehr am Dreiklang "einfach, treffsicher, anreizorientiert" ausgestaltet werden, verlangte Finanz- und Steuerexperte Tobias Hentze.

Die rasch konzipierten, verwaltungstechnisch leider nur verzögert administrierten Hilfen für November und Dezember seien geboten gewesen, auch wenn sie einer Schätzung des IW zufolge unweigerlich mit Streueffekten in Höhe von knapp 9 Milliarden Euro einhergingen. Pauschalerstattungen des Umsatzes führten aber zu Verwerfungen zwischen Unternehmen und Wettbewerbsverzerrungen. Die jetzt geplante, an den Fixkosten ansetzende Überbrückungshilfe III sei deshalb ein Schritt in die richtige Richtung.

Für den Fall, dass es auch 2021 zu zeitweisen Geschäftsschließungen kommt, schlug das IW aber ein unabhängig von der Unternehmensgröße angebotenes "Fixkosten-plus-Modell" für die betroffenen Unternehmen vor. Um den Verwaltungsaufwand zu minimieren, sollten große Fixkostenkomponenten wie Miete/Pacht, Zinsen und Versicherungsbeiträge, auf Nachweis und mit einem Risikoaufschlag versehen, erstattet werden. "Das wäre ein Instrument, dass - ähnlich wie das Kurzarbeitergeld 100 - über diese Krise hinaus auch künftig bewährt zur Verfügung stünde", erklärte IW-Direktor Michael Hüther.

