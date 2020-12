Franziska Schimke blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft? Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute das Papier von SAP. Nach mehreren erfolglosen Ausbruchsversuchen, ist es in der letzten Woche gelungen, sich nachhaltig über der 100-Euro-Marke zu halten. Nun rücken weitere charttechnische Hürden in den Mittelpunkt. Bei den Verkäufen steht Tui im Fokus. Die Tui-Aktie war einer der großen Gewinner der Impfstoff-News. Damit geht die Perspektive einher, dass sich der Tourismus mittelfristig wieder normalisiert und damit auch die Umsätze des weltgrößten Reisekonzerns. Das ist aber noch ein weiter Weg. Die Umsätze der Reisebüros sind aber um 92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat eingebrochen. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv