Bonn (ots) - Chaostage in Magdeburg mit Strahlkraft Richtung Berlin. Der Regierungsstreit in Sachsen-Anhalt trifft die gesamte CDU. Besonders die kommissarisch geführte Parteispitze steht in der Kritik. Wie schon zuvor nach der Wahl in Thüringen, war ihre erste Reaktion: Schweigen. Inhaltlich und personell bleibt die Partei laut Kritikern schon zu lange zu viele Antworten schuldig.Welchen Schaden hat die CDU durch die Regierungskrise in Magdeburg schon genommen? Wie kann die CDU wieder zu einer Linie zurückfinden? Wie muss sie sich aufstellen, um bei den Wählern gegen die AfD zu punkten?Alexander Kähler diskutiert mit:- Prof. Werner Patzelt, Politikwissenschaftler- Prof. Karl-Rudolf Korte, Politikwissenschaftler Universität Duisburg Essen- Michael Bröcker, Chefredakteur The Pioneer- Anne Hähnig, Die ZeitWiederholung 24:00 Uhr