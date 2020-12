Nach fünf Monaten Bauzeit ist das Photovoltaik-Kraftwerk mit 11,8 Megawatt in Niederösterreich in Betrieb. Im kommenden Jahr soll der Solarpark auf 14,85 Megawatt ausgebaut werden.Im Juli war der Baustart und nun haben OMV und Verbund die bisher größte Photovoltaik-Freiflächenanlage mit 11,4 Megawatt Leistung in Österreich in Betreib genommen. Sie befinde sich derzeit in einem mehrwöchigen Probebetrieb, hieß es von den Unternehmen. Für die erste Ausbaustufe seien auf 13,3 Megawatt im niederösterreichischen Schönkirchen insgesamt 34.600 Solarmodule in Ost-West-Ausrichtung installiert worden. Sie ...

