Googles Android-Emulator für App-Entwickler steht in einer Vorschauversion jetzt auch für M1-Macs bereit. Bislang fehlen allerdings noch einige wichtige Features. Google bietet seinen Android-Emulator jetzt auch in einer Version für Apples hauseigene M1-Chips an. Der Emulator ist Teil der integrierten Entwicklungsumgebung Android Studio und hilft Entwicklern beim Testen ihrer Android-Anwendungen. Die neue M1-Version des Emulators befindet sich derzeit noch in einer frühen Entwicklungsphase. Dementsprechend fehlen bislang noch einige wichtige Funktionen. ...

