DGAP-Ad-hoc: Coreo AG / Schlagwort(e): Finanzierung

Coreo AG sichert sich größte Finanzierung in der Unternehmensgeschichte



07.12.2020 / 17:18 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Coreo AG sichert sich größte Finanzierung in der Unternehmensgeschichte - Darlehen über 23 Mio. Euro - 6,75% Kupon p.a. / 5 Jahre Laufzeit - zusätzliche Erhöhung der Eigenkapitalbasis um mindestens 5 Mio. Euro Frankfurt am Main - 7. Dezember 2020 - Die Coreo hat von einem namhaften Investor ein Darlehen in Höhe von 23 Mio. Euro und damit die größte Finanzierung in der Unternehmensgeschichte erhalten. Noch im laufenden Jahr wird das Unternehmen hieraus die ausstehende und mit 10% verzinste Optionsanleihe im Volumen von 15 Mio. Euro vorzeitig zurückzahlen. Die verbleibenden Mittel fließen in den weiteren Ausbau des Immobilienportfolios. Zusätzlich werden die beiden Ankeraktionäre Christian Angermayer und die alex schütz familienstiftung das geplante Wachstum absichern. Anders als ursprünglich vorgesehen, erfolgt dies durch die direkte Stärkung der Eigenkapitalbasis der Coreo AG um mindestens 5 Mio. Euro im Zuge einer Kapitalerhöhung. Damit steigt die Eigenkapitalquote (36,6% zum 30. Juni 2020) der Coreo mit Umsetzung der Maßnahme nochmals an. Marin Marinov, Vorstand der Coreo AG blickt optimistisch in die Zukunft: "Der erfolgreiche Abschluss der Verhandlungen ist für uns doppelter Grund zur Freude und Zuversicht. Zum einen können wir mit den Mitteln, die wir aus dem Darlehen und von unseren beiden Ankeraktionären erhalten, unsere erfolgreiche Entwicklung nun unmittelbar fortsetzen. Zum anderen ist es der ausdrückliche Wunsch unseres Finanzierungspartners, das bestehende Engagement aufzustocken und mit der Coreo AG weiter zu wachsen." Ende der ADHOC Über die Coreo AG

Die Coreo AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein auf deutsche Gewerbe- und Wohnimmobilien fokussiertes und dynamisch wachsendes Immobilienunternehmen. Investitionen erfolgen in Immobilien mit erheblichem Wertsteigerungspotenzial bei bestehendem Entwicklungsbedarf, bevorzugt in Mittelzentren. Ziel ist der Aufbau eines effizient bewirtschafteten, renditestarken Immobilienportfolios.





Kontakt:Coreo AGAndrea GlaabInvestor RelationsGrüneburgweg 18D-60322 Frankfurt a. M.ir@coreo.deT: +49 (0) 69-21 93 96-0 07.12.2020 CET/CEST

