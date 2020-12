Gute Neuigkeiten für Aktionäre des Silberproduzenten First Majestic Silver (WKN A0LHKJ)! Das Unternehmen kündigte die erste Dividende seiner Geschichte an! Wie First Majestic erläuterte, wird man eine Quartalsdividende ausschütten, die 1% des Nettoumsatzes entspricht - und zwar ab dem ersten Quartal 2021. Wie CEO Keith Neumeyer erläutert, erhalten die Aktionäre des Unternehmens bei dieser Ausgestaltung quasi einen Hebel ...

