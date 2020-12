BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung hat die Lieferung von 15 Flugabwehr-Panzern des Typs "Gepard" an den Golfstaat Katar genehmigt. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) teilte die Entscheidung des Bundessicherheitsrats dem Wirtschaftsausschuss des Bundestags am Montag in einem Schreiben mit, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Damit darf das Münchner Rüstungsunternehmen Krauss-Maffei Wegmann neben den 15 Panzern auch Ersatzteile wie vier Maschinenkanonen, 30 35-Millimeter-Rohre, 45 Verschlüsse sowie 16 000 Patronen Munition für zusammen 31,4 Millionen Euro an Katar verkaufen.

Der Bundessicherheitsrat, dem Kanzlerin Angela Merkel und mehrere Minister angehören, genehmigte der baden-württembergischen Waffenschmiede Heckler & Koch mit Sitz in Oberndorf am Neckar auch die Lieferung von 100 vollautomatischen Gewehren vom Typ HK416 an Südkorea. Die Kosten wurden in diesem Fall nicht angegeben./mfi/DP/nas