Stuttgart (ots) - Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Bundestrainer LöwWer immer glaubte, Joachim Löw ändere sich nach etwas mehr als 14 Jahren im Amt als Fußball-Bundestrainer in einer seiner schwerste Krisen, den belehrte einer am Montagmittag eines Besseren: Joachim Löw selbst.Denn Löw gab nun nicht den netten Jogi - er war am Montag der strenge Joachim. Er attackierte die DFB-Spitze, die Gesprächsinterna nach außen lanciert hatte. Es wurde zuletzt fast vergessen, wie entschlossen dieser Bundestrainer auftreten kann. Sein Auftritt vom Montag weckte nun die Hoffnung, dass das Feuer bei Löw noch nicht erloschen ist. Und das ist zumindest einer kleiner Mutmacher mit Blick auf die EM 2021.