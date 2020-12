Bei der Panik, die derzeit von Söder und Konsorten gemacht wird, stellt sich so langsam die Frage: Wer schützt uns vor diesen Politikern? Bei der Panik, die derzeit von Söder und Konsorten gemacht wird, stellt sich so langsam die Frage: Wer schützt uns vor diesen Politikern? Der Chef des RKI, Tierarzt Lothar Wieler, hat jetzt endlich das ausgesprochen, was viele Freidenker schon seit langem vermuten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...