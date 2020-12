The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 07.12.2020

Die folgenden Instrumente an der Frankfurter Wertpapierboerse haben ihren letzten Handelstag am 07.12.2020





ISIN Name

CA00249N1006 AYR STRATEGIES INC.

CA29876F2052 EUROLIFE BRANDS

CA42226M1014 HEALTHSPACE DATA SYS LTD

DE000A13SX89 FENGHUA SOLETECH AG

XS1533915564 ASTON MARTIN HOLD. 17/22

AYR STRATEGIES-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de