HONGKONG (dpa-AFX) - Mindestens acht prodemokratische Aktivisten und frühere Abgeordnete sind in Hongkong festgenommen worden. Hintergrund sind die nicht genehmigten Proteste am 1. Juli, dem Jahrestag der Rückgabe der früheren britischen Kronkolonie 1997 an China. Es war auch der Tag, an dem das umstrittene neue nationale Sicherheitsgesetz in der chinesischen Sonderverwaltungsregion in Kraft getreten war.

Die Polizei habe mehrere der Festnahmen am Dienstagmorgen (Ortszeit) damit begründet, die Verdächtigen hätten illegale Versammlungen organisiert oder daran teilgenommen, berichteten Hongkonger Medien und Oppositionskreise in sozialen Medien. Unter den Festgenommenen sind demnach unter anderem die früheren Abgeordneten Wu Chi Wai, Chu Hoi-dick und "Langhaar" Leung Kwok-hung.

Der nicht genehmigte Protest hatte trotz der Corona-Pandemie viele Menschen angezogen, die gegen den harten Kurs Pekings und das neue Sicherheitsgesetz protestiert hatten./lw/DP/zb