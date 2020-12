FRANKFURT/NEUSS (dpa-AFX) - Die Pleitewelle ist trotz Corona-Krise bislang ausgeblieben. Mehr noch: Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen sank in den vergangenen Monaten sogar. Staatliche Hilfsmilliarden und Ausnahmeregelungen entspannten die Lage in der Pandemie. An diesem Dienstag (10.30 Uhr) veröffentlicht die Wirtschaftsauskunftei Creditreform auf Basis der Zahlen bis einschließlich November ihre Hochrechnung zu den Unternehmenspleiten in Deutschland im Gesamtjahr 2020.

Im Jahr 2019 meldeten die deutschen Amtsgerichte nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes knapp 18 800 Unternehmensinsolvenzen. Viele Ökonomen rechnen mit weniger Fällen im laufenden Jahr. Sie gehen aber davon aus, dass die Zahl der Insolvenzen im nächsten Jahr wieder deutlich ansteigen wird./ben/DP/nas