Die Investmentgesellschaft Monroe Capital Corporation (ISIN: US6103351010, NASDAQ: MRCC) wird ihren Aktionären eine Quartalsdividende in Höhe von 25 US-Cents ausschütten. Die Auszahlung für das vierte Quartal erfolgt am 31. Dezember 2020 (Record date: 16. Dezember 2020). Monroe Capital ist 2004 gegründet worden. Der Hauptsitz befindet sich in Chicago, im US-Bundesstaat Illinois. Monroe Capital ist eine Business Development Company (BDC), die ...

