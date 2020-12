Der zuletzt richtungslose DAX dürfte am Dienstag kaum verändert in den Handel starten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit 13.270 Punkten nur einen Punkt unter dem Vortagesschluss. Seit rund vier Wochen pendelt der DAX um die Marke von 13.300 Punkten, auch wenn er es zwischenzeitlich bis auf 13.445 Punkte geschafft hatte. Tags zuvor konnte er sich nach einem Rutsch bis auf 13.163 Punkte an der 21-Tage-Linie wieder stabilisieren. Belastend im Fokus ...

