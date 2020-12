DGAP-News: Clean Power Capital Corp. / Schlagwort(e): Research Update

Clean Power Capital Corp.: PowerTaps blauer Wasserstoff verwendet ein innovatives Kohlenstoff-Abscheidungssystem



VANCOUVER, British Columbia, 8. Dezember 2020. Clean Power Capital Corp. (CSE: MOVE)(FWB: 2K6)(OTC: MOTNF) ("Clean Power" oder das "Unternehmen" oder "MOVE"). Das Unternehmen berichtet über die jüngsten Aktivitäten seiner zuvor bekannt gegebenen Investition, PowerTap Hydrogen Fueling Corp. ("PowerTap"). Zur Erzeugung von blauem Wasserstoff führt PowerTap ein innovatives System zur Kohlenstoff-Abscheidung in ihre patentierte PowerTap-Wasserstoffproduktion mittels Dampfmethanreformation vor Ort ein.

Der Großteil des Wasserstoffs in den USA wird mithilfe der Dampfmethanreformationstechnologie (Steam Methane Reformer Technology, SMR) hergestellt und dabei verwendet man Erdgas als primäres Ausgangsmaterial. Dieses Verfahren bietet die niedrigsten Kosten pro Kilogramm für die Herstellung von Wasserstoff mittels aller derzeit kommerziell zur Verfügung stehender Verfahren. Die Produktion dieses grauen Wasserstoffs hat jedoch ein Hauptnebenprodukt namens CO 2 (Kohlendioxid), das ein sehr schädliches Treibhausgas ist. Wie in dem Artikel "Estimating The Carbon Footprint of Hydrogen Production" (Schätzung des CO 2 -Fußabdrucks der Wasserstoffproduktion) vom 6. Juni 2020 beschrieben, ist die Menge des erzeugten CO 2 massiv, ein Verhältnis von CO 2 zu produziertem Wasserstoff1 von fast 9:1. Es ist wichtig, Kohlendioxid vor dem Austritt in die Atmosphäre aufzufangen, um die Umwelt zu schützen und den zur Herstellung von blauem Wasserstoff erforderlichen Standard zu erfüllen.

Kohlenstoff-Abscheidungssysteme sind dazu bestimmt, die Freisetzung von CO 2 auf verschiedene Weise zu eliminieren, einschließlich der Sequestrierung, Absorption und/oder durch die Erzeugung einer chemischen Reaktion zum Verbrauch des gesamten CO 2 . Es ist jedoch Tatsache, dass alle diese Methoden ihre eigenen Herausforderungen und Offsets haben. PowerTap verwendet einen einzigartigen Prozess, der eine chemische Reaktion erzeugt, die nicht nur das CO 2 entsorgt, sondern dabei sauberen erneuerbaren Strom erzeugt, der in das lokale Stromnetz zurückgespeist oder zur Erstellung eines einzigartigen erneuerbaren Mikronetzes für die lokale Stromverteilung verwendet werden kann. Diese Lösung stand noch nie bei einer kleinen Wasserstoffproduktionslösung zur Verfügung und wird die erste sein, die zur Unterstützung von PowerTaps Wasserstofftankstellen in Modulbauweise in den USA eingesetzt wird.

"Wir sind der festen Überzeugung, dass die Kombination aus Dampfmethanreformationstechnologie und einem Kohlenstoff-Abscheidungssystem eines der umweltfreundlichsten Wasserstoffprodukte hervorbringt, die heute kommerziell erhältlich sind", sagte Kelley Owen, Chief Operating Officer der PowerTap. "Um diese Behauptungen zu untermauern, verweisen wir die Leser auf den Wells to Wheels Record Nr. 9002 "Well-to-Wheels Greenhouse Gas Emissions and Petroleum Use" (Well-to-Wheels-Treibhausgasemissionen und Erdölverbrauch) des Energieministeriums vom 25. März 20092, der zeigt, dass Wasserstofferzeugung unter Verwendung der Dampfmethanreformationstechnologie in Verbindung mit einem Kohlenstoffabscheidungssystem weniger als ein Viertel des Treibhausgases produziert, das Elektrolysesystemen emittieren, die vom US-amerikanischen Stromnetz gespeist werden. Wir freuen uns darauf, den gegenwärtigen Wasserstoff-Highway auszubauen, indem wir Treibstoff zu möglichst geringen Kosten produzieren und gleichzeitig in den USA in großem Maßstab eine umweltfreundlichere auf den städtischen Märkten kommerziell erhältliche Lösung zur Betankung von Fahrzeugen und Fuhrparks anbieten."

Über PowerTap



Das Unternehmen hat am 27. Oktober 2020 in PowerTap investiert (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 28. Oktober 2020). PowerTap ist führend beim Aufbau der kostengünstigsten Infrastruktur für die Wasserstoffbetankung mittels ihres umweltfreundlichen geistigen Eigentums, Produktdesigns für die modularisierten und niedrigsten Produktionskosten von Wasserstoff und Markteinführungsplans. Auf der PowerTap-Technologie basierende Wasserstoff-Tankstellen befinden sich in privaten Unternehmen und öffentlichen Stationen (in der Nähe des Flughafens LAX) in Kalifornien, Texas, Massachusetts und Maryland. Weitere Informationen zu PowerTap finden Sie auf der Website unter http://www.powertapfuels.com

Über Clean Power Capital Corp.



Clean Power ist eine Investmentgesellschaft, die sich auf angepasste Investitionen in private und öffentliche Unternehmen spezialisiert hat, die in einer Vielzahl von Branchen tätig sein können, wobei der aktuelle Schwerpunkt auf der Gesundheitsbranche und Branche der erneuerbaren Energien liegt. Das Investitionsmandat konzentriert sich insbesondere auf Investitionsmöglichkeiten mit hoher Rendite, die Fähigkeit, einen angemessenen Kapitalzuwachs zu erzielen und Liquidität in unseren Anlagen zu suchen. Eine Kopie der geänderten und neu formulierten Anlagerichtlinie der Clean Power finden Sie im Unternehmensprofil unter www.sedar.com.

