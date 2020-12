DJ Premier Inn Hotel in Leipzig eröffnet mit einer innovativen Schnellladestation für bis zu 36 Elektroautos - Erstes deutsches Hotel mit Test der neuen Speichertechnologie des israelischen Start-up Chakratec

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Leipzig/Frankfurt am Main (pts003/08.12.2020/07:15) - Nachhaltigkeit ist für Whitbread, den britischen Mutterkonzern von Premier Inn, ein zentrales Thema. Eigens dafür hat das traditionsreiche Hospitality-Unternehmen ein Nachhaltigkeitsprogramm namens "Force for Good" ins Leben gerufen, in dem klare Ziele verankert sind. Im Zuge dieses Konzeptes begeht Premier Inn auch in Deutschland neue Wege. So wurde zur Eröffnung des Premier Inn Leipzig City Oper jetzt im Herbst im Keller des Hotels ein kinetischer Speicher für eine Schnellladestation installiert, die zeitgleich bis zu 36 Elektroautos laden und bei unzureichender Stromversorgung als Notfallaggregat einspringen kann. Das Premier Inn Hotel Leipzig City Oper ist Deutschlands erstes Hotel, das diese Technologie testet.

Diese innovative Lösung wurde vom israelischen Start-up Chakratec entwickelt und von GHH Business Consult und der EES Tübingen initiiert. Chakratec hat einen Zwischenspeicher entwickelt, der rein mechanisch arbeitet, ohne teure oder seltene Rohstoffe auskommt, deutlich länger haltbar und zudem umweltfreundlich ist: der Kinetic Power Booster (KPB). Diese mehrfach patentierte Technologie speichert die Elektrizität als kinetische Energie in einem schnell rotierenden Schwungradspeicher.

Dadurch entstehen zwei wesentliche Vorteile: Erstens bietet diese Schnellladesäule unbegrenzte Lade- und Entladezyklen mit gleichbleibend stabiler Leistung über die gesamte Lebensdauer von rund 20 Jahren. Zweitens handelt es sich um ein nicht-chemisches Schwungrad und damit ein nachhaltiges, wiederverwendbares System, was eine gute Alternative zu toxischen und umweltschädlichen chemischen Batterien darstellt. Ein weiterer Pluspunkt: Die Technologie kann auch bei Stromausfällen eingesetzt werden.

Marktpositionierung mit Zukunft

Dr. Michael Hartung, Managing Director Development von Premier Inn, ist stolz auf die Innovation: "Mit der Implementierung der Kinetic-Power-Booster-Technologie von Chakratec sind wir in der Lage, unseren Kunden Ladeservices für Elektroladestationen anzubieten, ohne dass wir unsere bestehende Infrastruktur aufrüsten müssen. Die Tatsache, dass die Technologie sowohl ökologisch als auch wirtschaftlich nachhaltig ist, passt perfekt zu den Bestrebungen von Premier Inn, den ökologischen Fußabdruck zu verringern."

Gero Hohmuth, Inhaber von GHH Business Consult, freut sich, Premier Inn als Partner gewonnen zu haben: "Premier Inn hat erkannt, dass die Marktpositionierung mit der technologischen und ökologischen Entwicklung Hand in Hand gehen muss. Nachhaltig niedrigere Kosten sind ein absoluter Mehrwert für die Kunden. Ich freue mich sehr darüber, Premier Inn als erstes Unternehmen in Deutschland gewinnen zu können, das dieses innovative System als Antwort auf die Herausforderungen der Energiewende einsetzt."

Nir Zohar, Chief Customer Officer bei Chakratec, äußert sich folgendermaßen: "Wir sind sehr stolz darauf, mit Premier Inn zusammenzuarbeiten. Dies wird nicht nur unser erster Einsatz in Deutschland sein, sondern auch unser erstes System für Innenräume. Wir sind positiv aufgeregt und sicher, dass diese Zusammenarbeit allen Seiten zugutekommen wird."

Über Premier Inn Die Hotelmarke Premier Inn bietet Premium-Qualität zu Economy-Preisen. Im Vordergrund steht traumhaft guter Schlaf für Geschäfts- und Freizeitreisende in bester Lage. Nach einem herausragenden Start des ersten, auf TripAdvisor mehrfach ausgezeichneten Hotels in Frankfurt stehen aktuell 21 Hotels in ganz Deutschland zur Verfügung.

Insgesamt hat sich Premier Inn 68 Standorte mit rund 12.000 Zimmern in mehr als 30 Großstädten gesichert und ist damit auf dem besten Weg, ein attraktives Hotelangebot in ganz Deutschland zu schaffen. Premier Inn gehört zum traditionsreichen Hospitality-Unternehmen Whitbread PLC mit über 800 Hotels und 80.000 Zimmern. Bei der Expansion führt die beliebte Hotelmarke ihre Erfolge aus dem Vereinigten Königreich fort und wurde z.B. als Top Arbeitgeber Mittelstand 2020 von FOCUS Business und kununu ausgezeichnet. http://www.premierinn.de

Über Whitbread PLC Die Whitbread PLC wurde 1742 gegründet und gehört zu den ältesten und renommiertesten Unternehmen Europas. Als führender Hotelbetreiber im Vereinigten Königreich mit über 35.000 Mitarbeitern empfängt Whitbread monatlich Millionen Gäste aus aller Welt. Zu dem Konzern zählen neben der landesweit beliebten Hotelmarke Premier Inn auch die Restaurantketten Bar + Block, Beefeater, Brewers Fayre, Cookhouse + Pub sowie thyme Bar + Grill. Whitbread PLC ist ein börsennotiertes Unternehmen. Es ist im FTSE100-Index und FTSE4Good-Index gelistet. http://www.whitbread.com

Pressekontakt: Frau Katrin Kleinhans Senior PR Manager Tel.: +49 151 55067150 E-Mail: presse@premierinn.com Web: http://www.premierinn.de

(Ende)

Aussender: Ludwig Wolfgang Ansprechpartner: Wolfgang Ludwig Tel.: +49 221 29219282 E-Mail: mail@ludwig-km.de Website: www.premierinn.com/de/de/presse.html

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20201208003 ]

(END) Dow Jones Newswires

December 08, 2020 01:16 ET (06:16 GMT)