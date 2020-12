Europas größter Billigflieger Ryanair will mit Kampfpreisen aus der Corona-Krise fliegen - und damit Rivalen wie etwa Lufthansa unter Druck setzen. Allein über günstige Ticketpreise könne nach Einführung eines Corona-Impfstoffes die Nachfrage wieder schnell auf Vorkrisen-Niveau gebracht werden, sagte der Chef der Ryanair-Gruppe, Michael O'Leary, am Montag bei einem Gespräch mit der Lotsen-Dachorganisation Eurocontrol in Brüssel.Ryanair plane, sein Angebot in ganz Europa stark auszubauen und setze ...

