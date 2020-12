The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.12.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.12.2020ISIN NameAT0000986344 3 BANKEN EUROPA BD-MIXGB0030929748 M+G I.(1)-M+G EU.SMA.EO AGB0030928997 M+G I.(1)-EU.SEL.EO A ACCXS0862941506 DEUTSCHE POST MTN.12/20FR0010261396 VEOLIA ENVIRONN.05/20 MTNXS1324446092 A.P.MOELLER-MAERSK 15/22DE000A1X3GJ8 MYBET HOLDING WLD.15/20DE000DK0R9F8 DEKA USD FESTZINS 18/20DE0001104743 BUND SCHATZANW. 18/20DE000BLB2L28 BAY.LDSBK.IS.13/20 VARUS06739FJJ12 BARC 18/21US06739FJK84 BARC 18/21 FLRXS1003372403 SWEDBANK 13/20 MTNAT000B043849 UNICR.BK AUS. 15-20FLR105DE000BLB7AA6 BAY.LDSBK.OPF.R.20311AT0000A13KA7 ERSTE GP BNK 13/20MTN1228DE000DDA0PV4 DZ BANK IS.A1076DE000NLB8JL8 NORDLB 3 PH.BD.46/15DE000NLB8E75 NORDLB 14 PH.BD.41/14