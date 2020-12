Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Eine mögliche Verschärfung des aktuellen Lockdowns hat gestern die Stimmung an den Märkten etwas getrübt. Der DAX fuhr in Folge dessen allerdings nur leichte Verluste ein. Er ging 0,2 Prozent schwächer aus dem Handel. Schlusskurs: 13.271 Punkte. Marktidee: Deutsche Telekom. Die Aktie der Deutschen Telekom bewegt sich in einem intakten langfristigen Abwärtstrend. Die im Februar gestartete letzte Verkaufswelle ließ die Notierung bis auf ein 6-Jahres-Tief bei 10,41 Euro absacken. Der jüngste Kursschub beförderte den Wert wieder über alle relevanten gleitenden Durchschnittslinien. Aktuell konsolidiert das Papier. Um ein Anschlusskaufsignal zu generieren bedarf es eines Tagesschlusses oberhalb einer bestimmten Marke.