Im Zeitraum zwischen Frühjahr 2018 und Oktober dieses Jahres hatte das Edelmetall Gold einen echten Rallyeschub erlebt und konnten Zuge dessen sogar über seine Hochs aus 2011 auf 2.075 US-Dollar zulegen. Seitdem allerdings steckt der Rohstoff in einer Konsolidierung fest, die sich im Wochenchart als dreiwellige Konsolidierung präsentiert. Das letzte Tief wurde an der markanten Unterstützung von 1.765 US-Dollar markiert, derzeit kämpft Gold um die Hürde bei 1.862 US-Dollar. Sollte ein Durchbruch gelingen, könnte dies weiteres Aufwärtspotenzial an den kurzfristigen Abwärtstrend freisetzen. Aber erst ein Ausbruch darüber dürfte weitere Gewinne auf mittel- bis langfristiger Sicht erlauben.

Kurzfristige Handelsansätze möglich

Eine Handelsidee könnte sein, das glänzende Edelmetall bei einem nachhaltigen Wochenschlusskurs oberhalb von 1.865 US-Dollar auf der Long-Seite mit einem Ziel bei 1.920 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...