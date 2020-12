Die Wiener Börse dürfte am Dienstag leicht im Minus eröffnen. Eine Indikation auf den österreichischen Leitindex ATX signalisierte rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn ein Minus von gut 0,2 Prozent. Am heutigen Feiertag wird in Wien regulär gehandelt. Die europäischen Börsen wurden wenig verändert erwartet.Gleich mehrere Faktoren lassen die Marktteilnehmer derzeit vorsichtig agieren. Der ...

