Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag in der Früh leicht tiefer gezeigt. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2110 Dollar gehandelt, am Vorabend war sie im US-Handel bei rund 1,2125 Dollar gestanden. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,2128 Dollar festgesetzt.Im weiteren Handelsverlauf dürften Konjunkturdaten stärker in den Fokus rücken ...

