DJ Delivery-Hero-Chef gegen Tariflöhne - Kritik von Gewerkschaft

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chef des Lieferdienstes Delivery Hero, Niklas Östberg, hat sich gegen Tariflöhne in seinem Unternehmen ausgesprochen. Er präferiert stattdessen individuelle Gehaltsverhandlungen, wie der Vorstandsvorsitzende des DAX-Konzerns dem Wirtschaftsmagazin Business Insider sagte. "Ich bin kein Fan von Tariflöhnen", so Östberg. Fahrer wollten anhand ihrer Leistung bezahlt werden und ihre Flexibilität behalten, begründete er seine ablehnende Haltung. "Wenn sie gute Arbeit machen, bekommen sie eine gute Kompensation. Wenn sie weniger machen, bekommen sie weniger", fügte Östberg hinzu. Auf allen 40 Märkten, auf denen sein Unternehmen aktiv ist, würde es sich an den lokalen Mindestlöhnen orientieren und da noch etwas draufzahlen.

Christoph Schink, Sekretär der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) und früherer Mitarbeiter und Betriebsrat bei dem inzwischen verkauften ehemaligen deutschen Delivery-Hero-Lieferdienst Foodora, sieht das anders. "Bei Foodora herrschte das Recht des Stärkeren", sagte Schink zu Business Insider. Die Vergabe der Dienstpläne für Kuriere hätte als Mittel gedient, die Angestellten gegeneinander auszuspielen. Die Geschäftsführung habe ein System eingeführt, dass die Kuriere, die am meisten Bestellungen pro Stunde ausgeliefert haben, sich die besten Schichten aussuchen konnten - "und das bei einem Gehalt, das lediglich Mindestlohn auszahlte", sagte Schink. "Das war ein offenes Anreizsystem dafür, dass die Kuriere schneller und gefährlicher auf der Straße unterwegs sein und am besten rote Ampeln ignorieren sollten."

Nachdem Foodora von dem niederländischen Konzern Just Eat Takeaway gekauft und in "Lieferando" überführt wurde, habe sich einiges verbessert, sagte Schink. Der Lohn liege nun bei 9,35 Euro pro Stunde, dem Mindestlohn. Einen nennenswerten Bonus für die Fahrer gebe es erst ab der 100. Order.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/uxd

(END) Dow Jones Newswires

December 08, 2020 02:42 ET (07:42 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.