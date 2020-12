Dass Apple bei seinen Macs und MacBooks in Zukunft auf eigene Prozessoren setzt, ist spätestens seit November klar, als die ersten Geräte mit dem selbstentwickelten M1-Chip vorgestellt wurden. Doch damit will es der Tech-Konzern nicht belassen: Die nächste Prozessoren-Generation soll schneller und leistungsfähiger sein als alles, was die Konkurrenz zu bieten hat. Die ersten Rechner mit dem neuen M1-Chip sind noch keinen Monat auf dem Markt, da sickern schon Gerüchte über dessen Nachfolger durch: ...

