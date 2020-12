Der börsenotierten Autobank haben zwei interessierte Investoren nun abgesagt, dafür gibt es Verhandlungen mit einem anderen möglichen Investor. Von Anfang: Im Oktober hat die Autobank bekannt gegeben, dass zwei mögliche strategische Investoren Absichtsvereinbarungen (Letters of Intent) für den Erwerb von Aktien im Zuge von Barkapitalerhöhungen abgeschlossen haben. Nachdem am 27.11.2020 einer dieser beiden möglichen Investoren bekanntgegeben hat, dass er den Prozess für den Erwerb einer Beteiligung nicht mehr weiterverfolgt, hat nun auch am 7.12.2020 der andere mögliche Investor mitgeteilt, einen Erwerb von Anteilen an der Autobank nicht mehr anzustreben. Aber: Es werden laut Autobank derzeit Gespräche mit einem möglichen Investor ...

