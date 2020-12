In unserem heutigen Interview konnten wir unsere Fragen an Herrn Falk Raudies, Gründer und Vorstand der FCR Immobilien AG (ISIN: DE000A1YC913), stellen. Zu Beginn etwas Persönliches: Wie lange sind Sie bei der FCR in verantwortlicher Position? Wie kamen Sie zur FCR? Und wie sah die FCR aus, als Sie übernahmen? Hat sich seitdem etwas an der Unternehmensausrichtung geändert? Falk Raudies: Ich bin Gründer der FCR Immobilien AG. Ursprünglich handelte es sich bei der Gesellschaft um meine private Vermögensverwaltung im Immobilienbereich. Aufgrund der sehr erfolgreichen Entwicklung und aufgrund des ...

