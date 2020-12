Hamburg (ots) - Als Nachfolger der beliebten Sendereihe "Homecoming" mit Bill und Gloria Gaither hat Bibel TV die neue Serie "Coming Home" mit Waldemar Grab in sein Programm aufgenommen. "Coming Home" läuft immer sonntags nachmittags und beginnt am 3. Advent mit einem dreiteiligen Weihnachtsspecial - den schönsten Weihnachtsliedern. Ab Januar 2021 gibt es dann neue Folgen mit den beliebtesten Evangeliumsliedern.Waldemar Grab, ursprünglich Verlagskaufmann und Journalist, hat sein Hobby zum Beruf gemacht: Er fuhr als Bar- und Showpianist mit dem ZDF-"Traumschiff" um die ganze Welt und saß auch neben Showgrößen wie André Rieu, Paul Kuhn, Peter Alexander und Helmut Zacharias am Klavier. Auf Bibel TV lädt der umtriebige Musiker aus Leidenschaft gemeinsam mit seinen Freunden zu einem weihnachtlichen Musikspecial ein. Im Musikstudio "Klangschmiede" im Westerwald singen und spielen Waldemar Grab und seine Freunde beliebte Weihnachtsklassiker aus aller Welt, wie "Jingle Bells", "Engel bringen frohe Kunde" und das Spiritual "Komm, sag es allen weiter". Außerdem liest Waldemar Grab die Weihnachtsgeschichte nach Lukas 2.Die Sendungen in der Adventszeit:Coming HomeMusik & Gospel mit Waldemar Grab und Freunden:Das Weihnachtsspecial - Die schönsten Weihnachtslieder mit Waldemar Grab & FreundenSo., 3. Advent, 13.12. 16.30 - 17.00 Uhr - Folge 1In der ersten Folge interpretieren Waldemar Grab und seine Freunde beliebte internationale Weihnachtslieder wie "Jingle Bells", "Komm sag es allen weiter", "Fröhliche Weihnacht", "Engel bringen frohen Kunde" und "I Wish You A Merry Christmas". Außerdem: Waldemar Grab liest die Weihnachtsgeschichte, Lukas 2.So., 20.12., 4. Advent: 16.30 - 17.00 Uhr - Folge 2Neben anderen bekannten Liedern widmet sich diese Folge im Schwerpunkt dem bekanntesten Weihnachtslied der Welt: "Stille Nacht, heilige Nacht" wird in verschiedenen Versionen interpretiert.So., 27.12. 13.00 - 14.00 Uhr - Folge 3In der letzten Folge der Weihnachtsspecials spielen Waldemar Grab & Freunde die Titel "Winterwunderland", "Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen", "Herbei oh Ihr Gläubigen", "Kommet ihr Hirten", "Du großer Gott wenn ich die Welt betrachte" u.a.Weitere Sendungen vom Coming Home mit Waldemar Grab & Freunden folgen dann ab Januar 2021 mit den schönsten Evangeliumsliedern.Weiterführende Links:Die vorliegende Pressemeldung ist auch hier aufrufbar:http://www.bibeltv.de/presseoder in der Bibel TV Presselounge:https://presse.bibeltv.de/index.phpÜber Bibel TV: Der christlich ausgerichtete Free-TV-Sender Bibel TV strahlt ein 24-stündiges Vollprogramm aus, das das gesamte Spektrum journalistischer und unterhaltender Sendeformate abbildet. Zu empfangen ist Bibel TV europaweit via ASTRA (SD, HD); in Deutschland, Österreich und der Schweiz über das digitale Kabel, DVB-T2, und IP-TV sowie als Livestream im Web und über die Bibel TV App. Die gemeinnützige GmbH hat 16 Gesellschafter, die katholische und evangelische Kirche in Deutschland halten je 12,75% der Anteile.www.bibeltv.de (http://www.bibeltv.de)Pressekontakt:Bibel TV Stiftung gGmbHWandalenweg 2620097 HamburgTel.: +49 (0) 40 / 44 50 66-17Fax: +49 (0) 40 / 44 50 66-18E-Mail: presse@bibeltv.deOriginal-Content von: Bibel TV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55188/4784876